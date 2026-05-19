山形県であさってまで開催されている庄内を代表するまつりの一つ、「酒田まつり」の会場では、宵祭り、本祭りで使用する山車の準備が急ピッチで進められていました。 【写真を見る】市内4校の高校生が協力し作った山車の巡業も！「酒田まつり」準備急ピッチで進む（山形） 酒田まつりは４００年以上の伝統がある庄内三大祭りの一つです。まつりの会場には多くの人が訪れていました。 今夜宵祭りが行われている会場前では祭り