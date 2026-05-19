鹿児島市のホームセンターでも建設業、農業、運送業など様々な分野に関わるナフサを原料とする商品が品薄になっています。店では購入個数を制限するなど対応を迫られています。鹿児島市のホームセンター。日用品のほか、インテリア雑貨やガーデニング用品、農業用品など21万点以上の商品が販売されています。（仁田尾美菜キャスター）「こちらのホームセンター。塗料のコ