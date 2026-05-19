栃木県上三川町の資産家の邸宅で母子3人が襲撃され、死傷した強盗殺人事件で、県警下野署捜査本部は19日、実行役の少年4人に指示を出していたとされる横浜市の竹前美結容疑者（25）と夫の海斗容疑者（28）を強盗殺人容疑で送検した。 【画像あり】「バレエも習っていた」ポニーテールやセーラー服、白い歯をだしニッコリと笑う竹前美結容疑者の幼少期、中学時代の写真、卒業文集の一部も掲載 美