近年増加している自転車の盗難被害を防ごうと、19日朝、山形市で通学時間に合わせて警察らが高校生などに施錠の徹底を呼びかけました。 【写真を見る】増加傾向の自転車盗難を防げ！山形県警が住宅メーカーと防犯対策を呼びかけ 山形市のＪＲ北山形駅では１９日朝、警察官などおよそ１５人が通学時間に合わせて駐輪場を利用する高校生らに啓発用のティッシュを配ったほか、横断幕を設置し、注意を呼びかけました。