まるで星のようなやわらかい光を放つのは、初夏の風物詩ホタルです。金峰町を流れる堀川沿いでは、毎年この時期にホタルが飛び交う幻想的な光景を楽しむことができ、多くの人が初夏の風物詩を楽しんでいました。こちらは、18日午後8時ごろに南さつま市金峰町で撮影した映像です。金峰町を流れる堀川沿いでは、毎年この時期にホタルが飛び交う幻想的な光景を楽しむことができます。多くの人がこの時期しか見られない、儚い光の