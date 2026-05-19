19日も広島県内は各地で真夏日を記録しました。一方で、中東情勢を背景に、暑さ対策に欠かせない商品にも影響が出ています。一足早く夏がやってきたような暑さとなっている広島県内。庄原市の最高気温は30.3度、広島市中区では29.3度など、7月上旬から中旬並みの気温となっています。■訪れた人たち「真夏のような暑さで、結構水は飲ませている。普段より飲みたがるし、犬も。」「めっちゃ暑い。」「熱中症になりそうなので、