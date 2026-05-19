中東情勢の緊迫化に伴う石油由来の原料「ナフサ」の供給不安。市民生活への影響が尾を引いています。生活に欠かせない指定のゴミ袋が品薄になっている自治体や値上げを予定する自治体もあるようです。枕崎市のAコープ木原店。こちらでは、ある売り場で品薄の状態が続いています。(客)「たまに入るが10個ぐらいがすぐになぐなる。どこに行ってもない」市の指定ゴミ袋です。every.は5月7日にもこの店を取材しました。(客