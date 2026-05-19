広島県内でクマの目撃情報が相次いでいます。カメラが親子とみられる3頭の姿を捉えていました。住民には不安の声が広がっています。16日の午後8時ごろ山を登る3頭のクマ。目撃されたのは佐伯区八幡の山林です。撮影したのは自宅前の山のふもとに、犬を連れていたという髙地誠さんです。■髙地 誠 さん「（犬が）すごい興奮してたんで。なんで興奮しているのかなと思ってライトを照らしたら、パット見、真っ黒で