18日、公衆浴場の組合が現在の上限460円から500円に改定するよう、県に要望することを決めました。「値上げしないと継続できない」経営者からは切実な声も。市民はどう受け止めるのでしょうか。18日、公衆浴場の経営者らが集まった組合の総会で、入浴料の値上げに向けた話し合いが行われました。長引く物価高に加え、不安定な中東情勢で燃料費も高騰するなか、大人は現在の460円から500円に値上げ。小学生は150円から200円、小