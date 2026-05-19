府中町が目指す2028年度からの“市”への移行について、審議会による検討が始まりました。■府中町寺尾 光司 町長「単独自治体としての府中町のあり方について、諮問をいたします。」19日に開かれた審議会には、住民代表や大学教授など約20人が参加。町が、市制移行の要件や今後の予定などについて説明しました。周囲を広島市に囲まれた府中町は、広島県内で最も面積が小さい自治体です。人口は約5万2000人。全国の町村で