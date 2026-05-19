5月28日に神戸と佐渡を結ぶチャーター便の運航を予定しているトキエアは、佐渡空港で飛行ルートや着陸などを確認しました。 19日午前11時ごろ、新潟空港を飛び立ったトキエアの機体。向かった先は･･･佐渡空港です。トキエアは、5月28日に神戸と佐渡を結ぶチャーター便を運航する予定で、19日は飛行ルートや着陸を確認するための慣熟飛行です。機長などのほか、長谷川政樹共同代表ら4人が