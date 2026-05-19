福山市の山林で発生していた火災は、19日に鎮火しました。17日、福山市赤坂町早戸の山林で発生した火災は、消防車52台などが消火活動にあたり、19日午後3時40分に鎮火しました。廃材を燃やしていた火が燃え広がったと見られ、約15ヘクタールが焼けたということです。ケガ人や家屋への被害はありませんでした。【2026年5月19日 放送】