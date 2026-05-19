●あす20日(水)は前線が九州を横切る天気図に●あす20日(水)午前から雨ぱらつく所も 午後は次第に本降りに●今週このあとは曇りや雨の日が多い 早くも「梅雨」の気配＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう19日(火)も日ざしタップリの天気が続いた県内。全般には、前日より気温上昇は少し控えめでしたが、それでも広瀬は5日連続の真夏日、萩市須佐では5月の観測史上2番目に高い気温となりました。ただ、しばらく続いた晴れの天気は、こ