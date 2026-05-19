バラの花が最盛期を迎えている、佐世保市のハウステンボス。 ヨーロッパの街並みの中で、満開のバラと一緒に、ワインも楽しむことができます。 （永田拓巳アナウンサー） 「会場に入ると、バラの甘い香りに包まれます」 赤や白、ピンクなど、色とりどりのバラの花。 ハウステンボスでは今「バラセレブレーション」が開催中です。 九州最多の約1200品種のバラが、アートガー