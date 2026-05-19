警察は、覚醒剤を使用したとして、無職の男を再逮捕しました。男は4月、高速バスの車内でナイフを所持し、乗客17人を監禁したなどとして逮捕されていましたが、その後の尿検査で陽性反応が出たということです。調べに対し、容疑を認めています。【2026年5月19日 放送】