人口減少に歯止めをかける力になるのでしょうか。昨年度、県内への移住者は4700人を超え9年連続の増加となり、過去最多を更新しました。これは移住の促進に取り組む行政や関係団体の会議で報告されたものです。県外から転入した人のうち、就学や転勤を除いた数を移住者と集計していて、昨年度は4751人と9年連続の増加となりました。市町別では宇部市が1272人で最も多く、次いで山口市が829人、萩市が603人となっています。また東京