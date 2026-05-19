知人女性にメッセージを送りつけたとして逮捕されていた、国土交通省の男性職員について、広島区検が不起訴処分としました。警察などによると、国土交通省・中国運輸局の男性(53)は2026年1月から3月にかけ、知人女性（30代）に対し、「あなたが好きやったしな」などと21回にわたりメールを送信。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・送検されていました。男性は逮捕時、警察の調べに対し「メー