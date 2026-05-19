大村湾で初めてとなる技術を使った、カキ養殖の実証実験が始まりました。 東彼杵町の新たな特産品として、漁業や観光の活性化を目指します。 地元の漁業者らでつくる海業推進協議会のメンバーや、技術協力を行う徳島県の企業の関係者らが、500メートル沖に約1000個の稚貝が入った籠を設置しました。 ※詳しくは動画をご覧ください