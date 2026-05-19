将来に向けて若い世代の献血への協力が求められている中、山口市できょう（19日）新人消防士が献血に参加しました。県消防学校での献血は輸血用血液の安定確保を目的に県赤十字血液センターが主催したもので新人消防士が協力しました。国内では40代と50代が献血者数全体の半数以上を占める一方で10代から30代は27％にとどまっていて将来に向けて大きな課題となっています。（新人消防士）「最初は怖かったけれど、献血の動画