北海道新幹線の札幌延伸工事の入札をめぐり談合の疑いがあるとして、公正取引委員会が線路工事を手がける９社や鉄道・運輸機構に立ち入り検査に入ったことが分かりました。関係者によりますと、談合の疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受けたのは、線路の敷設工事を行う全国９つの会社と「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」です。（阿部記者）「公正取引委員会の職員は午前９時ごろからあちらのビルの２階に立ち入り