福山市は、国民健康保険にかかる税金などを誤って対象外の人から徴収していたことを明らかにしました。市によると、ミスがあったのは税金や保険料を年金から天引きする「特別徴収」の事務処理で、2026年1月分の総額160万円あまりです。市は6月中に返還するとしています。【2026年5月19日 放送】