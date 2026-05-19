北海道・知床沖で２０２２年に発生した遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で、５月１９日、運航会社の元従業員が出廷し、条件付き運航の指示は「受けていなかった」と証言しました。この裁判は２０２２年、知床半島沖で遊覧船が沈没し、２６人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら３３人が被告の桂田精一社長と運航会社に対し、およそ１５億円の損害賠償を求めています。１９日に口頭