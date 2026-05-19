光市の幼稚園できょう（19日）、園児たちが正しい横断歩道の渡り方を学びました。光市の「やよい幼稚園」で開かれた交通安全教室には園児と保護者あわせて、およそ40人が参加しました。やよい幼稚園では園児たちに正しい横断歩道の渡り方などを学んでもらおうと毎年この時期、警察官を招いて交通安全教室を開いています。園児たちは信号機が赤の時は必ず立ち止まること、また、青になったら左右を確認してハンドサインをして横断歩