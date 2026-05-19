4月、窃取したカードキーを使って福山市の集合住宅に侵入したとして、福山市職員の男が逮捕されました。窃盗と邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、福山市役所人材育成課の職員の男(26)です。警察によると男は4月、福山市霞町のオートロック付きの集合住宅で、集合ポストの中から20代女性のカードキーとカード入れを窃取。盗んだカードキーを使用して、集合住宅の共用部分に侵入