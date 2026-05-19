新千歳空港とアメリカ・サンフランシスコを結ぶ直行便が、１２月から冬季限定で就航します。航路で確認すると、北米は新千歳空港からだと東京より時間も短縮され、およそ８時間でアクセスできます。ＳＴＶの調べでは、乗り継ぎの時間を入れると６時間くらいの短縮となります。エア・カナダも就航を決めていますが、今のところ冬季のみで、冬の観光を狙いとしています。課題は、いかに北海道の人が利用するかです。期待したいのは、