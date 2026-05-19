岩国市の一部と和木町を管轄する和木交番がことし4月に開所し、きょう（19日）、記念式典が開かれました。和木交番で行われた開所式には関係者らおよそ30人が出席しました。和木交番は、町内にあった和木駐在所と岩国市内の小瀬駐在所、装港駐在所の3つの駐在所を統合する形で開設されました。鉄骨造り2階建てで延べ床面積はおよそ156平方メートル。相談を受け付ける相談室や最大30人ほどが利用できるコミュニティース