広島市の松井市長が、来春に見込まれる市長選挙に立候補する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。現在4期目の広島市の松井市長は、来年4月に任期満了を迎えます。次の選挙への出馬については、6月市議会で態度を表明する考えを示していました。関係者によると、松井市長は5選を目指し、次の選挙に立候補する意向を固めたということです。現在、全国市長会の会長を務めており、6月10日には、市長会の総会で会長に再任