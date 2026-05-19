５月２０日から北海道当別町で期間限定オープンする「ＩＫＥＡ」。当面の間は混雑防止のため、ＩＫＥＡのホームページから事前に来店予約が必要です。来店日の２週間前から予約をすることができるのですが、現在、６月２日まではすべて受付終了となっています。ただ、数に限りはありますが、当日受付も実施するようで、受付時間は午前９時からです。しかし、定員に達した場合は案内できない場合もあるので、事前