秋の大祭 長崎くんちの小屋入りまで2週間を切りました。 今年の演し物の「たぬき絵」がデザインされた手ぬぐいが完成し、長崎市長にお披露目されました。 異国情緒が漂う元船町の唐船祭に…。 「川船」を豪快に引き回す油屋町も。 描かれているのは、今年の6つの踊町の演し物を披露する表情豊かなタヌキです。 たぬき絵作家で知られる堤 けんじさんがデザインしたもので、鈴木長崎市長に贈呈しま