高校生の就職活動が始まるのを前に仕事を体験できる初めての就職イベントが山口市で開催されました。この「おしごとフェア」は企業の仕事の体験などを通じて自分にあった仕事や働くイメージを深めてもらおうと大阪市の企業が県内で初めて開きました。参加したのは主に就職活動を控えた高校3年生や高校の教員などです。会場には機械や電子機器、土木、食品製造など20社がブースを出展しました。県内の高校生の就職活動