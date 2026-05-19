知人女性に２０回以上メールを一方的に送信したとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された国土交通省中国運輸局の男性職員について広島地検は１１日付で不起訴処分にしました。 国土交通省中国運輸局の５０代男性職員は今年１月から３月にかけ、３０代の知人女性に「ホント今まで出会った女性の中であなたほど最低な女はいなかったよ」「あなたが好きやったしな」などと連続して２１回にわたり携帯電話