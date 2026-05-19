宇部市の旧長生炭鉱で収容された遺骨について日韓両政府がDNA鑑定を実施することになりました。韓国で行われた日韓首脳会談。宇部市の旧長生炭鉱で収容された遺骨について、李在明大統領はきょう(19日）、「DNA鑑定の具体的な手続きと方法について合意した」「鑑定はまもなく開始される」と話しました。（李在明大統領）「両国が歴史問題において人道的な事項から協力していく小さいながらも意味ある第一歩となるでしょう」遺骨の