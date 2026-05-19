クラブ初の皇后杯優勝に導いた赤井秀一監督が、19日就任1年目のシーズンを振り返りました。■サンフレッチェ広島レジーナ赤井 秀一 監督「選手たちが日々成長してくれて、最終的に（WEリーグは）4位だったが、順位以上に充実したシーズンだった。」今シーズン、赤井新監督のもと攻撃的なサッカーを発展させたレジーナ。リーグでは過去最多の30得点を挙げ、過去最高の4位で