福山市赤坂町で発生した山火事は、発生から３日目で鎮火しました。 福山地区消防組合によりますと、１７日から続いていた山火事は発生３日目となった１９日午後３時４０分に消し止められたということです。 この山火事で約１５ｈａが焼けましたが、けが人や建物への被害はありませんでした。 出火原因については調査中ということです。