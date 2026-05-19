平和公園にある「原爆の子の像」にスズメが巣を作っています。広島市はヒナが巣立つまでは見守る方針です。 永松雄輔記者「平和公園です。多くの方が訪れています。原爆の子の像の内側にあります鐘の中に枯草のようなものが見えます」 平和公園の一角にある「原爆の子の像」の鐘の中にあるのはスズメの巣。広島市によると「原爆の子の像」でスズメの巣を確認したのは２０２１年以来５年ぶりです。 訪れた人「命が生まれる尊