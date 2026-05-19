山口・広島・島根3県が5年ごとに行うツキノワグマの生息状況調査の結果がまとまりました。推定個体数は減ったものの、岩国市や周南市などで恒常的な生息エリアが拡大しています。この調査は、カメラによる撮影や目撃・捕獲情報などから生息数を推定するもので、去年9月末時点の西中国地域の推定個体数は690頭から1290頭、中央値は950頭となりました。前回＝2020年の中央値は1307頭で、推定個体数は減少したものの、国の指標では最