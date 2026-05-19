サンフレ通信です。今シーズン出場機会を増やしている広島県廿日市市出身のディフェンダー・山粼大地選手に注目します。大ケガを乗り越え、今ピッチで感じている成長の手ごたえを取材しました■サンフレッチェ広島山粼 大地 選手「めっちゃ体はきついけど、幸せの疲労というか、今までなかった疲労なので、サッカーしているわみたいなやっていて、楽しいシーズン。」今シーズン