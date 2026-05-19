日本で「町」として最多の人口を抱える府中町が市への移行を目指し、初めての審議会を行いました。 地元企業・マツダの担当者や大学教授など有識者らが参加した審議会。 町からは市政移行が実現すれば「業務の範囲が拡大し、住民サービスの向上にもつながる」などの説明がされました。 一方で委員からは「町だと何か不都合があったのか」「安芸府中という名前を残してほしい」などの声が上がり、市政移行への議論が交