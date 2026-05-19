日本に進出してから２０年が経ち、ようやく北海道内に初めて登場します。スウェーデン発祥で手頃な価格のオシャレな家具や生活雑貨などが人気の「ＩＫＥＡ」。５月２０日からの期間限定オープンを前に、報道陣に一足早く公開されました。（北本アナウンサー）「それではいよいよ世界中・日本中で大人気のＩＫＥＡ。その北海道のお店がどんな感じになっているのか。お店の中は温かみのある、まさにお家みたいな、