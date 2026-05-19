現在、JR金沢駅から金沢市香林坊にかけての都心軸は、再開発に向け税制などの特例を受けられる「緊急整備地域」に指定されています。このうち、武蔵ヶ辻周辺についても現在、再開発が計画されています。19日、関係者たちが石川県の山野知事に、県の協力を求めました。19日朝、石川県庁を訪れたのは、武蔵ヶ辻周辺の建物の関係者たち。武蔵ヶ辻A地区市街地再開発協議会・熱田 隆明 会長：「非常に膨大な事業費が掛かるということに