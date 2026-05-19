19日午前、兵庫県たつの市の民家で、50代と70代くらいの女性2人が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 県警は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。 19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市新宮町段之上の民家で、50代と70代くらいの女性2人が血を流して倒れているのを、安否確認のために訪れた警察官が見つけました。 女性2人は、その場で死亡が確認されました。 警察などによると、知人と名乗る人物か