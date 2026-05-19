「ナフサ不足」問題です。原油から精製されるナフサはプラスチック製品や合成繊維、接着剤など生活に身近な様々な製品に使われています。きょうは「インク」「包装フィルム」に注目します。カラフルなパッケージが目をひくお菓子の「風雅巻き」。メーカーへの影響を取材しました。熊本市東区に本社を置く「風雅」。有明海産のノリで大豆やピーナツなどの豆を巻いた「風雅巻き」は幅広い年代に人気です。