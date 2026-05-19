当時大学生の20代女性を性風俗店に斡旋（あっせん）したとして、大阪府警は男ら2人を逮捕しました。 大阪府警が職業安定法違反の疑いで逮捕したのは、大阪市の無職・上田直人容疑者（43）と飲食店経営の白間海大容疑者（26）です。 府警によると、上田容疑者らは2024年6月から7月にかけて、20代の女性（当時大学生）を性風俗店に紹介し働かせた疑いがもたれています。 女性は大阪・ミナミの路上で、白間容疑者から「かわいいね