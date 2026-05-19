「来年春の住民投票実施を目標とした上で賛成を」。大阪府の吉村知事が改めて強調しました。 大阪都構想をめぐり、5月17日に「都構想の住民投票を、来年春の統一地方選と同日に実施すること」を条件に、次の知事選に出馬する意向を表明した大阪府の吉村知事。これを受け、維新の大阪市議団は、都構想の制度案を議論する法定協議会の設置議案についてはいまの議会で賛成する方向で調整しているものの、住民投票の日程についてまで