大阪の百貨店に睡眠に特化したクリニック併設のショップが20日オープンします。 徐々に暑くなってくるこの季節。夜にきちんと眠れているかどうか、大阪の街で聞きました。 「夢を結構見てるかな、ぐっすり寝たいのは寝たい。夢ばっかり見てるんでね」「アラームかけてる時間より早く目が覚めて、二度寝して、結局アラームで起きれない。課題山盛りですけど、改善は、できるもんなら教えてみたいな」