熊本県八代広域消防本部は、飲酒運転で当て逃げをしたとして、20代の男性消防士を懲戒免職としました。 【写真を見る】飲酒運転で当て逃げ20代の男性消防士を懲戒免職熊本・八代広域消防本部 懲戒免職となったのは、八代市にある鏡消防署の20代の男性消防士です。 酒、多量の薬… 八代広域消防本部によりますと、消防士は1月18日の午前4時半ごろ、酒を飲んだ上、多量の睡眠改善薬などを服用した状態で熊本市中央区の駐車場