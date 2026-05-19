熊本県内は、19日まで6日連続の真夏日となりました。こうした中、今週末に運動会を控える小学校もあります。その日に向けた練習は、子ども達の体調に気を配りながら活動しています。 【写真を見る】今週末は運動会！ その練習を覗くと…「飲んで飲んで水分補給」熱中症予防策！熊本は6日連続で30℃超 暑さに負けず！水筒を手に 熊本県合志市にある南ヶ丘小学校です。グラウンドに移動する子ども達は水筒を持っていました。今