5月19日の新潟県内は午前中からぐんぐん気温が上がり、9つの地点で30℃以上の真夏日を観測、広い範囲で7月下旬並みの気温となりました。20日も気温の高い状態は続く見込みで、熱中症には注意が必要です。 【杉山萌奈アナウンサー】 「新潟市江南区午後2時すぎ。午前中よりも日差しが強く照りつけています。外の遊具に子どもたちの姿はありませんが、水遊びは大人気です」 高気圧に覆われ、気温が上がった5月19日の県内。