石川県内は19日も高気圧に覆われて気温が上がり、金沢ではことし初めての真夏日となりました。これからの季節、熱中症にはどのような対策が必要なのでしょうか。中田 智輝 記者：「午前10時過ぎの兼六園です。午前中から日差しが強く、手元の温度計を見てみますと30度を超えています」高気圧に覆われ、青空が広がった19日の石川県内。 各地で午前中から強い日差しが降り注ぎ、金沢や白山など4地点で30度を超える真夏日となり