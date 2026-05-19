暑くなると、食べたくなるのが「ウナギ」です。物価高や不安定な世界情勢の中ですが、実は値下がりしているというウナギの最新事情です。 【写真を見る】【最新ウナギ事情】豊漁なのに…物価高で価格据え置きの台所事情熊本・五木村の清流で始まった"山奥の養殖" 今年は豊漁？ 熊本市中央区の老舗ウナギ店では、暑い焼き場から香ばしい匂いが店中に広がっていました。去年、おととしと不漁続きで値上がりしていたウナギですが